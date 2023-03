Κυκλάδες

Σαντορίνη: νεαρή γυναίκα ξεψύχησε στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με μοιραίο αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυαματισμό της.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος αυτή τη φορά στη Σαντορίνη, όταν μία γυναίκα 31 χρόνων, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η άτυχη γυναίκα, έχασε τη ζωή της όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το όχημα που οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Πύργου-Μεγαλοχωρίου εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Την 17-03-2023/01.25’ στην επαρχ. οδό Πύργου – Μεγαλοχωρίου Θήρας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγούμενο από 31χρονη ημεδαπή εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για έκτακτο βοήθημα, αυξήσεις στο Δημόσιο και κατώτατο μισθό

Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια

Ρωσίδα κατάσκοπος: Με μεξικανικό διαβατήριο στην Ελλάδα η “Μαρία Τσάλλα”