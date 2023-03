Ηλεία

Πύργος: πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κεντρικό σημείο του Πύργου.

Από κάθε έλεγχο ξέφυγε η κατάσταση, στην περιοχή της Παλαιάς Αγοράς, του Πύργου, περίπου στις τέσσερις τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς καβγάς που ξεκίνησε ανάμεσα σε νεαρούς που είχαν αποχωρήσει από νυχτερινό μαγαζί, παραλίγο να πάρει πολύ δυσάρεστη τροπή, όταν ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, πιθανόν, για εκφοβισμό.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα σε μια από τις πιο κεντρικές οδούς της πόλης, στην οδό Κρεστενίτη, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το να ξυπνούν μέσα στα χαράματα, από φωνές μεθυσμένων που καβγαδίζουν είναι εβδομαδιαίο φαινόμενο. Μόνο που ποτέ έως και χθες η κατάσταση δεν είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο.

Η σφαίρα, από το όπλο του νεαρού, καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος, επί της οδού Κρεστενίτη, γεγονός το οποίο φανερώνει πως από καθαρή… τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν ειδοποιηθεί, καθυστέρησαν σχεδόν μια ώρα να φτάσουν στο σημείο και ήδη οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Πύργου, βρέθηκαν στην περιοχή, όπου πραγματοποίησαν έρευνες σχετικά με το επεισόδιο, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για έκτακτο βοήθημα, αυξήσεις στο Δημόσιο και κατώτατο μισθό

Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια

Ρωσίδα κατάσκοπος: Με μεξικανικό διαβατήριο στην Ελλάδα η “Μαρία Τσάλλα”