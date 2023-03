Κοζάνη

Κοζάνη: Κλειστή η γέφυρα Σερβιών

Έντονος προβληματισμός για τους κατοίκους της περιοχής, που χρησιμοποιούν τη γέφυρα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Κλειστή είναι από σήμερα και για ένα μήνα, η γέφυρα Σερβίων στην Κοζάνη, μετά το συναγερμό που σήμανε για την κατάσταση ασφαλείας της, λόγω ρηγματώσεων που έχουν εντοπιστεί.

Το καθολικό κλείσιμο της δεύτερης μεγαλύτερης γέφυρας της χώρας φαίνεται πως ήταν μονόδρομος, καθώς ρωγμές, διαβρώσεις και οξείδωση του οπλισμού της γέφυρας, δεν την καθιστούν ασφαλή.

Ειδικοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει συνεχής διεύρυνση των ρωγματώσεων , στους τένοντες της γέφυρας, με κίνδυνο την κατάρρευση μέρους του οδοστρώματος.

Έντονος είναι ο προβληματισμός για τους κατοίκους της περιοχής που χρησιμοποιούσαν καθημερινά τη γέφυρα, καθώς όπως λένε, οι εναλλακτικές διαδρομές είναι επικίνδυνες και δεν μπορούν να σηκώσουν την κίνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τοπικοί φορείς πραγματοποίησαν σύσκεψη, προκειμένου να βρεθεί λύση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

