Αιτωλικό: Νεκρή από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Τραγική κατάληξη για την άτυχη γυναίκα είχε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αιτωλοακαρνανία, όπου βρέθηκε νεκρή η ηλικιωμένη ένοικος ενός σπιτιού, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Η φωτιά ξέσπασε στην μονοκατοικία, όπου διέμενε η 83χρονη, στο Αιτωλικό Μεσολογγίου.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σπίτι για την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της, την ηλικιωμένη γυναίκα.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα και ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου και αστυνομικές δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού.

Την επιχείρηση της κατάσβεσης συντόνιζε επί τόπου ο Διοικητής Αιτωλοακαρνανίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πύραρχος Ιωάννης Κοτσαρίδας, μαζί με τον υποδιοικητή πυραγό, Δημήτρη Γκαναβία, όπως μεταδίδει το onairnews.gr.

Προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Χωρίς αισθήσεις #εντοπίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 19, 2023

