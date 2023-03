Τρίκαλα

Τρίκαλα: 84χρονος ασελγούσε σε ανήλικη έναντι αμοιβής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί είχαν από καιρό πληροφορίες για την υπόθεση.



Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 84χρονου στα Τρίκαλα για ασέλγεια σε βάρος 17χρονης έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη του 84χρονου έγινε το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά την ίδια πηγή η αστυνομία είχε από καιρό πληροφορίες για την υπόθεση με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Τρικάλων να πραγματοποιούν επιχείρηση την ώρα της συναλλαγής ανάμεσα στον ηλικιωμένο και την ανήλικη.

Μετά τη σύλληψη του 84χρονου οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούν τη μητέρα της 17χρονης.

πηγή: trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Προσεισμικός έλεγχος: Τα κτήρια, οι προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα

Αιτωλικό: Νεκρή από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)