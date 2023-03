Τρίκαλα

Κουνάβι προκάλεσε… μπλακ άουτ στην μισή Θεσσαλία

Πως το μικρό ζώο "βύθισε" στο σκοτάδι οικισμούς με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.



Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (18.03.2023) στη Δυτική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ , τη διακοπή ρεύματος που βύθισε στο σκοτάδι τη Δυτική Θεσσαλία προκάλεσε ένα κουνάβι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κουνάβι μπήκε στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Λόγγο και έριξε τις γραμμές που δίνουν ρεύμα στα ορεινά της Πύλης, μέχρι Πύρρα και Στουρναρέικα, καθώς και σε αυτή της πόλης της Καρδίτσας.

Με ενέργειες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ η ζημιά αποκαταστάθηκε 45΄ αργότερα, λίγο πριν τη 1 το πρωί της Κυριακής.

πηγή: trikalavoice.gr

