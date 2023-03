Ξάνθη

Ξάνθη: Άγριο φονικό στο Δροσερό

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά του συγχωριανού του.

Νεκρός έπεσε ένας 46χρονος κάτοικος του Δροσερού Ξάνθης που δέχθηκε πυροβολισμούς από συγχωριανό του.

Δράστης φέρεται να ειναι ένας 37χρονος που μαζί με τον γαμπρό και τους δύο του γιους εισέβαλε τα ξημερώματα στο σπίτι του 46χρονου και τον πυροβόλησε πέντε φορές στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Η εξιχνίαση του εγκλήματος ήταν άμεση από την Αστυνομία Ξάνθης και ο δράστης συνελήφθη, ενώ εξετάζεται αν είχε και συνεργούς.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι γνωστός στην αστυνομία και την εισαγγελική αρχή Ξάνθης και είχε συλληφθεί πρόσφατα στο Δροσερό για άλλη υπόθεση, για την οποία είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος…

Ο 36χρονος φέρεται να ανέβασε βίντεο στο Tik Tok εξηγώντας τους λόγους της δολοφονίας και σημειώνοντας πως είχαν προσωπικές διαφορές.

Πηγή: xanthinews.gr





