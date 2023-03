Εύβοια

Αλιβέρι - Καταδίωξη: άνδρας προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό

Κινηματογραφική καταδίωξη πραγματοποιήθηκε στο Αλιβέρι, για πάνω από 40 λεπτά, όταν ένας άνδρας, στην προσπάθειά του να ξεύγει από τους αστυνομικούς προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό.

Ένας απλός τυχαίος έλεγχος της αστυνομίας στο Αλιβέρι στην Εύβοια, κατέληξε σε άγρια καταδίωξη το απόγευμα της Παρασκευής.

Αστυνομικοί του ΑΤ Αλιβερίου σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, αγροτικό, το οποίο οδηγούσε ένας άνδρας, ωστόσο αφού του έκαναν σήμα να σταματήσει εκείνος αντί να σταματήσει συνέχισε την πορεία του κι έτσι ξεκίνησε η καταδίωξη.

Ο οδηγός, ένας 50χρονος είναι γνωστός στις αρχές τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τους τελευταίους έξι μήνες καθώς έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 18μηνη φυλάκιση με αναστολή.

Όταν ο 50χρονος δεν σταμάτησε στον έλεγχο της αστυνομίας ξεκίνησε η καταδίωξη που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά με το αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο κέντρο της πόλης και την αγορά αλλά και σε στενά και κεντρικούς δρόμους του Αλιβερίου πριν καταλήξει σε ορεινό σημείο στον Άγιο Λουκά, όπου ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει πεζός.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όταν το καταδιωκόμενο όχημα εγκλωβίστηκε μεταξύ ενός οχήματος και του περιπολικού ένας από τους αστυνομικούς βγήκε από το περιπολικό για να τον συλλάβει ωστόσο τότε ο 50χρονος έκανε όπισθεν προσπαθώντας να χτυπήσει τον αστυνομικό χτυπώντας τελικά το όχημα της αστυνομίας.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο 50χρονος τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο χωριό Γαβαλά.

