Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ κοριτσιών στην πλατεία Αριστοτέλους

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε... θέαμα και πολλοί αντί να τις χωρίσουν τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους.



Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ανήλικες κοπέλες ήρθαν στα χέρια και πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε παρακολουθώντας το επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κοπέλες ξεκίνησαν τον καβγά από την Λεωφόρο Νίκης και γρήγορα αυτός μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες νέοι συγκεντρώθηκαν σχηματίζοντας έναν κύκλο και αντί να χωρίσουν τις νεαρές, βιντεοσκοπούσαν τον καβγά.

Η παρουσία στο σημείο αστυνομικών έδωσε γρήγορα τέλος στο περιστατικό χωρίς να υπάρξει συνέχεια.

