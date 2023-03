Ηράκλειο

Ηράκλειο: ανήλικος έπαθε ηλεκτροπληξία ενώ φόρτιζε το κινητό του

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που υπέστη ηλεκτροπληξία.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, 20 Μαρτίου, στο ΕΚΑΒ, καθώς ένα ανήλικο αγόρι σε χωριό της Μεσαράς, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπαθε ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ από τους γιατρούς του Κέντρου κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 12χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία, καθώς επιχείρησε να φορτίσει το κινητό του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, Στυλιανό Κτενιαδάκη, η κατάσταση της υγείας του παιδιού που νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείο είναι καλή.

