Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ύποπτος φάκελος στο Διοικητικό Εφετείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στα Διοικητικά Δικαστήρια για ύποπτο φάκελο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Δεν έκρυβε καμία επικινδυνότητα ο λευκός φάκελος που εστάλη το πρωί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ύποπτος καθώς είχε αποστολέα μια μεταφορική εταιρεία.

Με την παραλαβή του η αρμόδια εισαγγελέας για λόγους ασφαλείας, ειδοποίησε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Στη συνέχεια, άνδρες του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ, διερεύνησαν εξονυχιστικά το περιεχόμενο του φακέλου, χαρακτηρίζοντάς το ως «αρνητικό».

Το Διοικητικό Εφετείο στεγάζεται στην οδό Φράγκων, κοντά στο κεντρικό Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες: makthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Η συνάντηση και η ψήφος στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Νέα Ερυθραία - στο εδώλιο ο “Σαμουράι”: “Ζητάω συγγνώμη, το... τερμάτισα”

Ορεστιάδα: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)