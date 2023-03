Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ο απόστρατος είχε καταναλώσει χάπια - Έσπασαν το παρμπρίζ και έβγαλαν τα παιδιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το πρωτοφανές περιστατικό στο Μελισσοχώρι, όπου πατέρας είχε κλειδωθεί στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του και φιάλες υγραερίου.



Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος απόστρατος τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Είχε καταναλώσει αντιαρρυθμικά χάπια. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αναπτήρα.

Οι δυο αστυνομικοί που έσπευσαν πρώτοι στο μέρος όπου βρισκόταν σταθμευμένο το όχημα του 62χρονου αντιλήφθηκαν άμεσα το τι συνέβαινε. Χρησιμοποίησαν έναν κασμά και έσπασαν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου για να βγάλουν από το όχημα τα δίδυμα αδερφάκια και τον 62χρονο πατέρα τους.

«Δεν ήταν σε θέση να ελέγξει τον εαυτό του. Ακόμη και μετά από ώρα δεν μπορούσε να συνέλθει. Αυτά τα χάπια που πήρε έριξαν τους παλμούς της καρδιάς του πολύ και δεν τον άφησαν να ανάψει τον αναπτήρα και να ανατινάξει το αυτοκίνητο» δήλωσε στο thestival.gr αστυνομικός που βρέθηκε στο Μελισσοχώρι την ώρα του συμβάντος.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων

Βόλος: Δρόμος περνά μέσα από… προαύλιο σχολείου (βίντεο)