Σέρρες: πυροβόλησε σκύλο και τον πέταξε στα σκουπίδια

Κτηνωδία στις Σέρρες με άγνωστο να πυροβολεί και να σκοτώνει σκύλο.

Ένα φρικτό περιστατικό συνέβη σε χωριό των Σερρών, όταν άγνωστος πυροβόλησε σκύλο και τον πέταξε στα σκουπίδια, στο χωριό Ψυχικό Σερρών.

Το περιστατικό κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο του δήμου Εμμανουήλ Παππά, όπου κατέληξε. Σύμφωνα με τον κτηνίατρο, το άτυχο ζώο έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο.

