Δράμα: Θρίλερ με σορό σε πηγάδι

Ποια σενάρια ερευνούν οι Aρχές, μετά απο την μακάβρια ανακάλυψη της σορού, μεσα στο πηγάδι.



Νεκρή μέσα σε πηγάδι εντοπίστηκε ηλικιωμένη στο χωριό Φωτολίβος Δράμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι και ανέσυρε την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη από πηγάδι και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ στην περιοχή Φωτολίβος Δράμας. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 22, 2023

Διαπιστώθηκε ο θάνατός της και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε νεκρή στο πηγάδι, ερευνώνται.

