Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο απόστρατος που κλειδώθηκε με τα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Στη φυλακή ο 62χρονος απόστρατος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως προφυλακίστηκε.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 62χρονος που κλειδώθηκε με τα 2,5 ετών δίδυμα παιδιά του σε αυτοκίνητο και άνοιξε μία φιάλη υγραερίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει κακό τόσο στα ανήλικα όσο και στον εαυτό του.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ισχυρίστηκε ότι δεν σκόπευε να στερήσει τη ζωή των παιδιών του αλλά το έκανε για να φοβίσει τη μητέρα τους, με την οποία έχει διαφορές.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως προφυλακίστηκε.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για: απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απόπειρα έκρηξης, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, οπλοφορία, σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου κατ’ εξακολούθηση και απειλή σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου.

