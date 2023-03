Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Aυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στις 02:30 ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας και κατέληξε σε χαντάκι.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος γλίτωσε από θαύμα καθώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε εστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

25η Μαρτίου - Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική παρέλαση

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή