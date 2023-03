Λακωνία

Λακωνία : “Εφιάλτης” για 13χρονη - Ο βιασμός από συγγενή και η εγκυμοσύνη

Οι υποψίες που έριξαν φως στην υπόθεση. Σοκάρουν οι δηλώσεις της μητέρας.



Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένα κορίτσι μόλις 13 χρόνων στη Λακωνία φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού, έμεινε έγκυος και γέννησε ένα αγοράκι.

Η μητέρα της 13χρονης μίλησε δημόσια και περιέγραψε το πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη της κόρης της. «Δεν γνώριζα ότι ήταν έγκυος το κορίτσι και το έμαθα στον 6ο μήνα. Το μάθαμε από το σχολείο που πήγαινε. Κουραζόταν και φούσκωνε. Το κατάλαβε ο γυμνασιάρχης που τους έκανε γυμναστική και ρώτησε τη μικρή τι έχει. Δεν γνωρίζαμε», είπε μεταξύ άλλων στο STAR η μητέρα της 13χρονης.

«Μας το έκρυβε μέχρι τελευταία ώρα. Δεν μας είπε ποτέ τον πατέρα γιατί έμπλεκε με πολλούς ανθρώπους. Μίλαγε, είχε επαφές» πρόσθεσε η μητέρα της 13χρονης που γέννησε του παιδί του ανθρώπου που φέρεται να την βίασε, σημειώνοντας πως δεν ξέρει ποιος μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού.

Πώς αποκαλύφθηκε ο "εφιάλτης"

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2022 από τους καθηγητές του παιδιού. Το παιδί ξεκίνησε να κουράζεται και να έχει περίεργη συμπεριφορά. Οι καθηγητές της ειδοποίησαν τις Αρχές και η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης για εξετάσεις.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Εισαγγελία. Στην αρχική της κατάθεση η 13χρονη φέρεται να είπε ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο αλλοδαπούς. Ο ένας από τους δύο άνδρες συνελήφθη και φέρεται να παραδέχτηκε τη συνεύρεση με τη 13χρονη, αλλά υποστήριξε ότι έγινε με τη θέλησή της.

Στη συνέχεια, όμως, το κορίτσι φέρεται να άλλαξε την κατάθεση του και να ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση έγινε από συγγενικό του πρόσωπο.

«Αυτό ήταν ψέματα. Ο άνθρωπος ήταν άρρωστος, μας βοηθούσε. Μας βοηθούσε και το παλικάρι αυτό. Ποτέ δεν πήγε με τον άνθρωπο αυτό» τόνισε η μητέρα της 13χρονης, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φοβήθηκε και να το είπε.

Η 13χρονη, η οποία είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γέννησε στην Αθήνα, στις αρχές Ιανουαρίου ένα υγιέστατο αγοράκι ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία για αναδοχή. Επίσης, από το μωρό έχει ληφθεί δείγμα γενετικού υλικού ώστε να ταυτοποιηθεί ο πατέρας.

