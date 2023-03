Ηλεία

Αμαλιάδα: Ανήλικος πυροβόλησε με καραμπίνα την αδερφή του

Το "παιχνίδι" με το όπλο παραλίγο να στερήσει την ζωή στο κορίτσι. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.



Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα μεταφέρθηκε μια 10χρονη από την Αμαλιάδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι από σκάγια καραμπίνας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι έπαιζε με την καραμπίνα στο σπίτι του παππού τους στην Αμαλιάδα, μαζί με τον 14χρονο αδερφό της, όταν εκπυροσοκρότησε το όπλο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι πήρε την καραμπίνα του παππού του, και «για παιχνίδι» πυροβόλησε προς το μέρος της αδερφής του.

Το γεγονός ότι ο 14χρονος δεν μπορούσε να σηκώσει ψηλότερα την καραμπίνα, αποσόβησε τα χειρότερα και έτσι τα σκάγια από τον πυροβολισμό βρήκαν το κορίτσι στο πόδι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της 10χρονης δεν διατρέχει κίνδυνο.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κρατείται ο παππούς των παιδιών, ο αδερφός του κοριτσιού, ενώ έχει προσαχθεί και η μητέρα τους και εξετάζονται για το περιστατικό.

Πηγή: ilialive.gr

