Αμαλιάδα: Στο χειρουργείο η 10χρονη που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον αδερφό της

Ποια είναι η κατάσταση του παιδιού.



Συνελήφθη ο παππούς του 14χρονου που φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος την αδερφή του στο πόδι, στην Αμαλιάδα, με την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο παππούς συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη των παιδιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 10χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε την σφαίρα στο μηρό του, έχει διαμπερές τραύμα, το οποίο κρίνεται σοβαρό από τους γιατρούς και μπαίνει στο χειρουργείο.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται με το κορίτσι της στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα η 10χρονη από την Αμαλιάδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα παιδιά έπαιζαν έξω από το σπίτι τους, σε ένα παρκάκι, όταν ο 14χρονος βρήκε μέσα στο σπίτι, το κυνηγετικό όπλο του παππού τους.

Χωρίς να γίνει αντιληπτός από την μητέρα του που εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο σπίτι, βγήκε έξω και πάνω στο παιχνίδι πυροβόλησε την αδερφή του στον μηρό καθώς, το όπλο ήταν γεμάτο.

