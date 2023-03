Γρεβενά

Γρεβενά: Στη φυλακή για βιασμό της κόρης του

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον άνδρα που κατηγορείται για βιασμό της κόρης του.

Με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας Γρεβενών κρίθηκε προφυλακιστέος ο 41χρονος, που καταγγέλθηκε από τη 17χρονη σήμερα κόρη του, ότι τη βίασε και ασκούσε σεξουαλική βία εις βάρος της.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και μέσω του συνηγόρου του ζήτησε να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που έγινε δεκτό από την Ανακρίτρια. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν βιασμό, γενετήσια πράξη σε ανήλικο και σωματικές βλάβες σε αδύναμο άτομο.

Η 17χρονη μαθήτρια Λυκείου στην πόλη των Γρεβενών, έπειτα από συζητήσεις με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό του σχολείου της, αποκάλυψε ότι το 2018 βιάστηκε από τον πατέρα της, ενώ της ασκούσε, όπως είπε, και σεξουαλική βία. Η νεαρή έχει δύο ακόμη αδέλφια, στην ηλικία των 18 και 5 ετών αντίστοιχα.

