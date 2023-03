Ηλεία

Αμαλιάδα: Τι προηγήθηκε του πυροβολισμού 10χρονης από τον αδερφό της

Η κατάσταση της υγεία του παιδιού και η θέση του 14χρονου αδερφού και του παππού της.

Εκτός κινδύνου είναι πλέον η 10χρονη που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον αδερφό της, στην Αμαλιάδα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, σύμφωνα με το ertnews.gr ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το μικρό κορίτσι πήγε καλά και οι βλάβες στα κατάγματα του μηριαίου οστού αποκαταστάθηκαν. Έτσι δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων του Ρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Τώρα πια, οι γιατροί θα δουν την πορεία του παιδιού, από την ώρα που θα νιώσει καλύτερα και προσπαθήσει να το περπατήσει.

Το παιχνίδι με την καραμπίνα

Τα δύο παιδιά έπαιζαν σε ένα εγκαταλελειμμένο γιαπί σε αλσύλλιο του Αγίου Ιωάννη Αμαλιάδας, όταν ο 14χρονος που είχε στα χέρια του την καραμπίνα του παππού του, πυροβόλησε προς την αδερφή του με αποτέλεσμα η βολή να την πετύχει στο μηρό προκαλώντας ένα διαμπερές τραύμα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8: 30 το πρωί και μόλις ακούστηκε ο πυροβολισμός, η μητέρα των παιδιών έτρεξε στο σημείο, που βρίσκεται σε απόσταση 20-30 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας. Με τη βοήθεια και γειτόνων, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί οι γιατροί έκαναν τα απαραίτητα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της 10χρονης και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο συνοδεία αστυνομικής δύναμης για να μην υπάρξει καθυστέρηση στη διαδρομή στην Πατρών Πύργου. Το κορίτσι ακολούθησαν οι γονείς του, που παραμένουν στο πλευρό του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, το όπλο του παππού ήταν πλημμελώς κρυμμένο στο σπίτι του κάτω από το στρώμα ενός καναπέ - κρεβατιού. Ο 14χρονος φέρεται να το είχε βρει τις προηγούμενες ημέρες, να το πήρε και το έκρυψε στο γιαπί. Το κοριτσάκι φέρεται να είχε ψάξει και να είχε βρει κάποια φυσίγγια που υπήρχαν από το παρελθόν στο σπίτι και φέρεται να ήταν αυτή που τα έδωσε στον αδερφό της.

Πως όμως ένα 14χρονο παιδί ήξερε πως θα γεμίσει και θα χρησιμοποιήσει το όπλο; Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως αφότου είχε πάρει το όπλο και το είχε κρύψει για να παίξει σε μελλοντικό χρόνο, αναζήτησε “συμβουλές” στο Youtube. Εκεί έμαθε πως γεμίζει και χρησιμοποιείται το όπλο.

Έτσι το πρωί της Παρασκευής τα παιδιά πήγαν στο γιαπί στο αλσύλιο δίπλα στο σπίτι για να παίξουν. Ο 14χρονος γέμισε το όπλο και πυροβόλησε ενώ η 10χρονη αδερφή του βρισκόταν κοντά του, με αποτέλεσμα να την πετύχει στο μηρό. Ήταν ευτύχημα που δεν μπορούσε ο 14χρονος να σηκώσει το μονόκαννο κυνηγετικό όπλο πιο ψηλά, καθώς μια βολή λίγα εκατοστά πιο πάνω στο κορμί της 10χρονης θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Ο 14χρονος κρατείται για το συγκεκριμένο περιστατικό και ο παππούς για την πλημμελή φύλαξη του όπλου και αναμένεται το μεσημέρι να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Αμαλιάδας.

Πηγή: ilialive.gr

