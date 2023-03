Ξάνθη

Ξάνθη: Συγκινητικό βίντεο με τον Εθνικό Ύμνο στην νοηματική

Μαθήτρια μειονοτικού σχολείου απέδωσε τον Εθνικό Ύμνο στην νοηματική γλώσσα...

Tον Εθνικό Ύμνο στην ελληνική νοηματική γλώσσα, επέδωσε μαθήτρια του μειονοτικού σχολείου Σουνίου Ξάνθης στη διάρκεια τελετής για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στο ηρώο του χωριού.

Η μικρή Νισά και οι συμμαθητές της που έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο, ξάφνιασαν ευχάριστα τους παρευρισκόμενους, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα τους.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της διεύθυνσης του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σουνίου, που σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς, λειτουργεί μεθοδικά και με εξωστρέφεια όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη σχολική μονάδα.

Το Σούνιο απέχει 16 χλμ από την Ξάνθη και είναι ένα χωριό που συμβιώνουν αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι (800 περ. κατοίκους). Το δημόσιο δημοτικό σχολείο έβαλε «λουκέτο» πριν από 15 χρόνια, όμως το νηπιαγωγείο και το μειονοτικό δημοτικό σχολείο συνεχίζουν να λειτουργούν αν και αρχίζουν να παρουσιάζουν και αυτά ελλείψεις σε μαθητικό δυναμικό

Υπό τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού Ερντίν Μουμίν, το μειονοτικό σχολείο του Σουνίου έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε εξωστρεφείς δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αγκαλιαστεί από μαθητές, γονείς και την τοπική κοινωνία. Νέες πρωτοποριακές ιδέες και αντιλήψεις σε εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η βελτίωση των υποδομών δημιουργούν πλέον ένα αρκετά θετικό κλίμα μάθησης και αίσθησης ασφάλειας στα μικρά παιδιά, που γίνονται μέρος της σύγχρονης εποχής, αποκτούν ρόλο και γίνονται εξωστρεφή.

Πηγή: xanthinea.gr

