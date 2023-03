Ηράκλειο

Τροχαίο στην Κρήτη: Αθλήτρια η 22χρονη που σκοτώθηκε

Η κοπέλα ήταν η συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο.

Οδύνη έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο από τον αδόκητο χαμό 22χρονης σε τροχαίο δυστύχημα.

Η κοπέλα ήταν η συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Πέννυ είχε υπάρξει αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης στον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου και μάλιστα είχε καταφέρει να διακριθεί πολλές φορές.

Ο ΚΟΗ έχει βυθιστεί στο πένθος για τον χαμό της 22χρονης που μέχρι χθες εξακολουθούσε να ασχολείται με τον σύλλογο, ως βοηθός προπονήτριας στην συγχρονισμένη κολύμβηση.

