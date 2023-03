Ηράκλειο

Κρήτη: επιχείρηση διάσωσης νεαρού στον Ψηλορείτη

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού ορειβάτη που είχε εγκλωβιστή στον Ψηλορείτη.

(εικόνα αρχείου)

Αίσιο τέλος έλαβε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί η περιπέτεια του νεαρού άνδρα που είχε εγκλωβιστεί από χθες βράδυ στα ορεινά του Ψηλορείτη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ελικόπτερο το οποίο επιχείρησε για την προσέγγιση νεαρού, τον παρέλαβε και τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο 24χρονος είναι καλά στην υγεία του ωστόσο φανερά αποδυναμωμένος εξαιτίας του παγετού που επικρατούσε στην περιοχή όπου είχε εγκλωβιστεί από τις 8 το βράδυ της Κυριακής.

Στην επιχείρηση για την διάσωση του 24χρονου συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ.

Πηγή: ekriti.gr