Βοιωτία

Φωτιά στη Λιβαδειά

Για την φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Εικόνα αρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στη Λιβαδειά Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κάτοικοι.

