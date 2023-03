Ηράκλειο

Καταγγελία για βιασμό ανήλικου από λυράρη: “αρρωσταίνουν” τα στοιχεία της φρίκης

Η έκκληση του θύματος και της μητέρας του. Τα στοιχεία της υπόθεσης που προκαλούν φρίκη και η πορεία των ερευνών.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης και μαστροπείας ανηλίκου από 66χρονο λυράρη, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 66χρονος βασικός κατηγορούμενος που συνελήφθη για την υπόθεση "Κολωνός" της Κρήτης, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και ένας γιατρός που βίασε το παιδί, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Θάνου Πλεύρη.

Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από την Εισαγγελία τη δημοσιοποίηση του ονόματος του γιατρού με σκοπό να προχωρήσει στις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την αποπομπή του από το νοσοκομείο.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αφορά σε βιασμό κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, μαστροπεία κατ' εξακολούθηση, παράνομη βία κατ' εξακολούθηση, και αφορούν στο διάστημα από το 2018 ως και 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στο μεταξύ οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εκτός από τον γιατρό που έχει ταυτοποιηθεί, αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμα άνδρες που φέρονται να κακοποίησαν σεξουαλικά το ανήλικο αγόρι ως "πελάτες" του 66χρονου. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 29 χρήστες πλατφορμών ή σελίδων κοινωνικής δικτύωσης , μέσω των οποίων ο μουσικός φέρεται να εξέδιδε το παιδί!

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 66χρονος φέρεται να απειλούσε το παιδί και να το εξανάγκαζε να φωτογραφίζει ή να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, είτε γυμνό είτε με συγκεκριμένα εσώρουχα. Ο ίδιος είχε ανεβάσει, σε "ειδικού περιεχομένου" πλατφόρμες γνωριμιών, φωτογραφίες του παιδιού για να "αλιεύσει" πελάτες, ενώ είχε φτιάξει και τουλάχιστον τρία ψεύτικα προφίλ σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω των οποίων ""προωθούσε" το αγόρι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω αυτών των σελίδων φέρεται να κλείστηκαν τουλάχιστον 3 συναντήσεις του αγοριού, από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023, με τρεις διαφορετικούς άνδρες, με σκοπό την συνεύρεση. Ο γιατρός που εμπλέκεται φέρεται να συναντήθηκε με τον ανήλικο τον περασμένο Δεκέμβριο, στην περιοχή των Δειλινών, στο Ηράκλειο

Η μητέρα του αγοριού ήταν αυτή που ενημέρωσε τις Αρχές και κινήθηκαν τα νήματα για την αποκάλυψη της υπόθεσης, ενώ σε βάρος του 66χρονου καλλιτέχνη κρητικής μουσικής υπάρχει μια ακόμα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου και μάλιστα το θύμα της υπόθεσης αυτής (κορίτσι) συσχετίζεται με το ανήλικο αγόρι της παρούσας περίπτωσης.

«Σπάστε τη σιωπή σας»

«Να ανοίξουν τα στόματα» προτρέπει το παιδί, τονίζοντας ότι τα θύματα δεν πρέπει να φοβούνται αλλά να «σπάσουν» την σιωπή τους. Τότε μόνο θα μπορέσουν να ηρεμήσουν πραγματικά και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του, η οποία παρά το αρχικό σοκ, δεν δίστασε να ζητήσει την συνδρομή των Αρχών ώστε να μάθει τι συμβαίνει στο παιδί της. Όλα ξεκίνησαν όταν βρήκε κάποιες φωτογραφίες με ευαίσθητο περιεχόμενο στο κινητό του τηλέφωνο. Η γυναίκα τρελάθηκε από την αγωνία της. Πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου οπότε και ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της δυσώδους υπόθεσης.

Οι αποκαλύψεις ήταν δυσβάστακτες για όσα υπέμενε το παιδί τους. Τώρα πια σαν μία γροθιά οι γονείς στέκονται ασπίδα προστασίας για το αγόρι και είναι αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλους για να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή τη νοσηρή ιστορία με θύματα ανήλικα παιδιά.

«Να ανοίξουν τα στόματα, να μιλήσουν παιδιά που ενδεχομένως έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση» είναι το μήνυμα της μητέρας μέσω του Cretalive. Για την ίδια και την οικογένεια της δεν είναι η δημοσιότητα το ζητούμενο. Προέχει η προστασία του παιδιού τους. Από ‘κει και πέρα όμως θα πράξουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αναδειχθεί η πλήρης αλήθεια σε όλο το βάθος και το εύρος της και να βρεθούν οι υπαίτιοι πίσω από τα κάγκελα. «Θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου» υποστηρίζεται.

Ακόμα, απευθύνει έκκληση σε όλους τους γονείς να ελέγχουν διαρκώς τα παιδιά τους ως προς τα κινητά τους τηλέφωνα, το διαδίκτυο και το ημερήσιο πρόγραμμα τους, στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες τους.

