Αίγιο: σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία

Θρίλερ με τον εντοπισμό σορού άνδρα, σε παραλία στο Αίγιο.

Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία της Αλυκής στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, "ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, η Λιμενική Αρχή Αιγίου για την ύπαρξη σορού άνδρα (α.λ.σ.), στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΛΥΚΗΣ'' Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

Στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικεία Λιμενικής Αρχής όπου εντόπισαν τον εν λόγω άνδρα, ο οποίος ήταν ύψους περίπου 1,75μ, ηλικίας 70 ετών περίπου, είχε γκρίζα μαλλιά, ενώ ήταν ενδεδυμένος με μπλούζα μαύρου χρώματος με πορτοκαλί ρίγα, τζιν παντελόνι χρώματος μπλε, μαύρη ζώνη και υποδήματα χρώματος μαύρου με λευκή σόλα.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας."

