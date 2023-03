Θεσσαλονίκη

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ένα ακόμη συγκλονιστικό περιστατικό bullying, συνέβη αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν μαθήτρια γυμνασίου, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Η μαθήτρια της Γ’ γυμνασίου σε σχολείο του Ευόσμου, δέχθηκε επίθεση από συμμαθήτριές της, οι οποίες βιντεοσκόπησαν την επίθεση και ανέβασαν βίντεο στο TikTok, με τις εικόνες να είναι σκληρές. Καταγγελία για το περιστατικό, έκαναν οι γονείς της ανήλικης,

Τον ξυλοδαρμό της ανήλικης έφεραν στο φως οι γονείς της, έπειτα από καταγγελία που έκαναν. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, τα κορίτσια έβγαλαν έξω από μία πιτσαρία την κόρη τους, την τράβηξαν από τα μαλλιά και την χτύπησαν στο κεφάλι.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης, Αθανάσιος Χατζάκος, ο οποίος, είπε ότι δεν ειναι η πρώτη φορά που η κοπέλα πέφτει θύμα bullying.

Ο δικηγόρος μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε πως έχουν κάψει τα μαλλιά του παιδιού και της έχουν βάλει σκουπίδια στην τσάντα της,

Όπως ανέφερε, το περιστατικό έγινε σε κεντρικό σημείο στην πλατεία του Ευόσμου, με τις κοπέλες απο΄κοντινό στο θύμα σχολείο να την σέρνουν έξω από την πιτσαρία που βρισκόταν να την μεταφέρουν στο σημείο της επίθεσης και να της επιτίθενται.

Όπως τόνισε, "θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για να εντοπιστούν και οι υπόλοιπες δράστιδες."

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος, "της επιτέθηκαν γιατί είναι καλή μαθήτρια και ασχολείται με τη μουσική, δεν είναι μέλος της παρέας τους και τη θεωρούν “φλώρο”.

Ακόμη, είπε πως "είχε ξαναυπάρξει περιστατικο τον Φεβρουάριο, κατά το οποίο μία συμμαθήτριά της είχε προσπαθήσει να την υπερασπιστεί και δέχτηκε και εκείνη επίθεση."





