Χίος

Τσελέντης: “Σχολείο - φέρετρο” το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική προειδοποίηση του Άκη Τσελέντη για το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Που και ποια έκκληση απευθύνει.

Καμπανάκι κινδύνου μέσα από διαδικτυακή του ανάρτηση κρούει ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, με αναφορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, κάνοντας λόγο για «σχολείο-φέρετρο», ενώ εκφράζει φόβο για «νέα Τέμπη» σε περίπτωση σεισμού.

Ο Άκης Τσελέντης, εκτός των άλλων προτρέπει τον Δήμο Χίου να περικόψει κονδύλια από περιττές δαπάνες και να τα διαθέσει στην ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

Όλη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη:

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«Ελλάδα 2023 - παιδιά ενός κατώτερου Θεού»

Όλοι γνωρίζετε τον αγώνα που κάνω σε πανελλαδικό επίπεδο τα τελευταία 10 χρόνια για να αναδείξω σχολεία ερείπια σε σεισμογενείς περιοχές που φοιτούν τα παιδιά λαϊκών οικογενειών και όχι κολεγιόπαιδα.

Ένα τέτοιο σχολείο φέρετρο όπως αποκαλείται είναι το 5ο Δημοτικό σχολείο Βαρβασίου Χίου όπου λειτουργούν 8 τμήματα.

Φοβάμαι ότι σε περίπτωση σεισμού θα βιώσουμε νέα Τέμπη.

Αναμένω τον κ. Δήμαρχο να μου επιτεθεί όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοί του ανά την Ελλάδα (όταν αναδεικνύω τέτοια θέματα), κατηγορώντας με ότι τους εκβιάζω για να μου δώσουν μελέτες! Μα η ειδικότητα μου δεν έχει να κάνει με ενισχύσεις κτιρίων. Γιατί τόσο καιρό δεν φρόντισε τα παιδιά των δημοτών του να είναι ασφαλή; Ας διαθέσει από το κονδύλι του Δήμου λιγότερα για ζαρντινιέρες και λουλούδια η και για τραγουδίστριες σε λαϊκά προεκλογικά πανηγύρια.

(**) Επειδή δεν έχω το χρόνο να απαντώ στν κάθε άσχετο ανεύθυνο υπεύθυνο (δείτε παρακάτω) σταματώ το διάλογο εδώ.

(**) Ελπίζω να μη το βάψουν με «αντισεισμική μπογιά» όπως έγινε με δεκάδες κόκκινα κτίρια μετά το σεισμό της Αθήνας που έγινα πορτοκαλί και μετά πράσινα …

(**) ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΘΡΑΣΟΣ

Γιάννης Ξενάκης:

«Δεν θα ήταν κακό Αξιότιμε Κ. Καθηγητή, να διασταυρωνετε τις πληροφορίες σας. Αιδώς για το υποτιθέμενο κύρος ενός επιστήμονα, να παραπλανά και να διασπειρει ανυπόστατες πληροφορίες. Θα έχετε την εμπεριστατωμενη απάντηση και ελπίζω να έχετε το θάρρος να ανακαλέσετε!!!»

Γνωμοδότηση μηχανικού στον τοίχο μου η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΑΠΑΝΩ ΘΡΑΣΗΤΑΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ!

Αυτό το σχολείο βρίσκεται στο δήμο της Χίου! παραπλεύρως αυτού του κτηρίου υπάρχει ακόμη ένα κτήριο παλαιότερο (περί των 90 ετών), το οποίο βρίσκεται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση! από την πρώτη μέρα που πήγαμε το παιδί μας να φοιτήσει, δεν σταμάτησα να προσπαθώ να εξηγήσω τα αυτονόητα (δεχόμενη μονίμως αδιαφορία και συχνά χλευασμό!)! Ως κηδεμονεύουσα και Πολιτικός Μηχανικός στο επάγγελμα, θεώρησα υποχρέωσή μου να καταθέσω τεύχος πολλών σελίδων με τεχνική τεκμηρίωση όλων των προβλημάτων του κτηριακού συγκροτήματος στη διεύθυνση του σχολείου, την Τεχνική υπηρεσία και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση! Όλοι ανεξαιρέτως με αγνόησαν και μεταβίβαζαν τις ευθύνες, ενώ δεν έλαβα καμία απάντηση! Στο άλλο κτήριο (που δεν βλέπετε στις φωτογραφίες), οι οπές στους τοίχους (φέρουσα τοιχοποιία), ήταν της τάξεως των 10-20 εκατοστών καθ' ύψος και βάθος, ενώ είχε ανασηκωθεί όλο το δάπεδο του ισογείου! Στο κτήριο που βλέπετε υπάρχει υπόγειο με λεβητοστάσιο, χωρίς καμία οδό ασφαλούς διαφυγής, στο οποίο επί 11 χρόνια κρατούνταν επί 2ωρο καθημερινά τα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα!!! Όταν ζήτησα να απομακρυνθούν από εκεί, δέχθηκα την αγανάκτηση και φυσικά θυμό από δασκάλους και γονείς! Τελικά με ίδιες ενέργειες 5 γονιών δημιουργήσαμε χώρο στο ισόγειο αυτού του κτηρίου για να μεταφερθεί αυτή η αίθουσα από το υπόγειο! Και έπειτα από όλα αυτά επήλθε ο σεισμός της Σάμου-Χίου! Δόξα τω Θεώ! Μετά το σεισμό και με πιέσεις μας προς την τεχνική υπηρεσία κρίθηκε ακατάλληλο το κτήριο (όχι αυτό της φωτογραφίας) και αναμένουμε (για χρόνια προφανώς), τις μελέτες και τη στατική ενίσχυση!!! Το κτήριο της φωτογραφίας είναι έτσι επί διετία, καθώς άρχισαν να πέφτουν οι σοβάδες (όχι λόγω σεισμού, αλλά χρόνιας μη συντήρησης)! Μετά την πρόχειρη καθαίρεση των σοβάδων (προ διετίας) η κατάσταση παραμένει αυτή, χωρίς καν μια διαδικασία τμηματικής επισκευής έως ότου να ολοκληρωθούν οι μελέτες για το συνολικό κτηριακό συγκρότημα! Μετά το σεισμό τοποθετήθηκαν στο προαύλιο αυτού του σχολείου 4 κοντέινερς! Η γενική κατάσταση του σχολείου είναι πολύ άσχημη, αλλά ουδείς μοιάζει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο! Δεν ευθύνονται μόνο οι αρμόδιοι, αλλά και εμείς που δεν ενεργούμε ή προτιμούμε την αδιαφορία γιατί κάπου βολευτήκαμε!»

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα διακοπή στη δίκη του πιλότου

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok