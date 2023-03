Τρίκαλα

Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε η 26χρονη που κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικη σε 84χρονο

Ο 84χρονος που είχε συλληφθεί προ 10ημέρου για ασέλγεια εις βάρος της ανήλικης, έναντι αμοιβής, έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από άντρες της Ασφάλειας Τρικάλων η 26χρονη που κατηγορούνταν πως εξέδιδε μια 17χρονη κοπέλα σε 84χρονο.

Εις βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στον Ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr μετά την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα.

