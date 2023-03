Ηράκλειο

Καταγγελία για βιασμό και μαστροπεία ανηλίκου: Αθώος δηλώνει ο λυράρης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον των Αρχών εμφανίστηκε ο 66χρονος που κατηγορείται για την κακοποίηση του ανήλικου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ζήτησε και έλαβε ο 66χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και άπαξ, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση, για πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία τελεσθείσα δια της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ' εξακολουθηση, για παράνομη βία κατ' εξακολούθηση, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, για διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας κατ' εξακολούθηση, για χρησιμοποίηση και διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράνομη οπλοκατοχή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία του 16χρονου που φέρεται να μίλησε στις Αρχές για όσα συνέβαιναν.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 66χρόνου, ο ίδιος δηλώνει αθώος, ότι δεν γνώριζε το παιδί και πως σε βάρος του έχει στηθεί πλεκτάνη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 16χρονου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρόκειται για μια «συγκλονιστική υπόθεση που απασχολεί για πρώτη φορά τα εγκληματολογικά δεδομένα της Κρήτης», προσθέτοντας ότι ο 66χρονος τον περασμένο Δεκέμβριο είχε κληθεί από τις αρχές να καταθέσει ως ύποπτος για άλλη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας σε βάρος ανηλίκου κοριτσιού, και σημείωσε ότι «αυτό που ζητά η υποστήριξη της κατηγορίας είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο».

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με επίκεντρο κι αλλά άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: άνδρας μαχαίρωσε την μητέρα του

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok