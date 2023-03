Ηράκλειο

Ηράκλειο – Πυροβολισμοί: “Γάζωσαν” αυτοκίνητο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πρώτες πληροφορίες.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Ασημίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να έχει πυροβολήσει αυτοκίνητο εν κινήσει χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Μετά το πολύ σοβαρό επεισόδιο, πηγές τις ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνε με πληροφορίες κάνουν λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όπως φαίνεται στόχος του δράστη που πυροβόλησε με πολεμικό όπλο το αυτοκίνητο, φαίνεται πως ήταν ο κτηνοτρόφος ιδιοκτήτης του οχήματος.

