Θεσσαλονίκη

Missing alert: 20χρονος από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο εξωτερικό

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 20χρονου. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 20χρονου Βασίλη, για τον οποίο το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε εκδώσει Missing Alert.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 21 Μαρτίου 2023 από την περιοχή της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

"Η περιπέτεια του Τουρβαλή Βασιλείου, 20 ετών, έληξε σήμερα, 28.03.2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Τουρβαλής Βασίλειος βρέθηκε σε χώρα του εξωτερικού και είναι καλά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Τουρβαλή Βασίλειο και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί"

