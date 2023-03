Ηλεία

Τροχαίο σοκ στην Ηλεία: Οι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα (εικόνες)

Τρομακτικό τροχαίο στην Ηλεία. Αυτοκίνητο "καρφώθηκε" σε τοίχο σπιτιού. Οδηγός και συνοδηγός τραυματίστηκαν βαριά.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σαβάλια στο δρόμο από Αμαλιάδα προς Πάτρα, όταν ένα αμάξι έφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε τοίχο διώροφου σπιτιού.

Όπως αναφέρει το thebest.gr, στο όχημα επέβαιναν ένας άντρας και μια γυναίκα, ενώ και οι δύο εκτινάχθηκαν στην αυλή του σπιτιού.

Στη συνέχεια και πολύ βαριά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Σημειώνεται, ότι η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

