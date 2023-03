Φθιώτιδα

Πέθανε ο Τάσος Χρονάς

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Τάσου Χρονά.

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τάσου Χρονά που έφυγε σήμερα Τετάρτη (29/3) σε ηλικία 71 ετών. Ο Τάσος Χρονάς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην Μονάδα Εντατκής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας κι ενώ προς στιγμήν η υγεία του παρουσίασε βελτίωση, τελικά έχασε την μάχη.

Γιατρός ακτινοδιαγνώστης ο Τάσος Χρονάς υπηρέτησε στο Νοσοκομείο Λαμίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Παράλληλα με την επιστημονική του προσφορά, ιδιαίτερα έντονη ήταν όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική του δράση στο ΚΚΕ με το οποίο εκλέχτηκε τόσο ως Δημοτικός, Νομαρχιακός και Περιφερειακός Σύμβουλος. Τελευταία από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς με την παράταξη της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. Από όποια θέση κι αν υπηρέτησε, ο Τάσος Χρονάς αγωνίστηκε με αφοσίωση και πίστη στις αρχές του για κοινωνική δικαιοσύνη και δημόσια υγεία και υπερασπίστηκε τα δίκαια των εργαζομένων και του λαού.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον Τάσο Χρονά

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον σύντροφο Τάσο Χρονά, στέλεχος του ΚΚΕ στις Οργανώσεις του Κόμματος στη Στερεά Ελλάδα, που έφυγε πρόωρα σήμερα από τη ζωή.

Ο σύντροφος Τάσος γεννήθηκε το 1952 στον Κορυδαλλό. Σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών, με ειδίκευση στην ακτινοδιαγνωστική και πραγματοποίησε το αγροτικό του στο Αραχναίο Αργολίδας. Στην συνέχεια εργάστηκε στο ΚΑΤ και το 1988 διορίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρέμεινε μέχρι την συνταξιοδότησή του το 2017.

Ο σύντροφος Τάσος Χρονάς οργανώθηκε σε νεαρή ηλικία στην ΚΝΕ και το ΚΚΕ το 1975. Ανέπτυξε έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δράση και ως αγροτικός γιατρός συνέβαλε στην ίδρυση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Αγροτικών Ιατρείων. Αργότερα προσέφερε από διάφορες θέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα των υγειονομικών. Υπήρξε, επίσης, για πολλά χρόνια μέλος του ΔΣ Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμίας και εκλεγμένος στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, καθώς και αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο σύντροφος Τάσος όλα αυτά τα χρόνια της οργανωμένης ζωής ανέλαβε πολλές και σημαντικές υπεύθυνες κομματικές δουλειές, ως μέλος του τμήματος Υγείας της ΚΕ του ΚΚΕ, Γραμματέας της ΝΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ και μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας. Την περίοδο της εσωκομματικής κρίσης στο ΚΚΕ, που κινδύνευε η υπόσταση του Κόμματος, ο σύντροφος Τάσος στάθηκε αταλάντευτα υπέρ της επαναστατικής γραμμής του ΚΚΕ και συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να κρατηθεί ζωντανή η ΚΟ Φθιώτιδας και στη συνέχεια να ανασυγκροτηθεί.

Ο λαός της Φθιώτιδας εμπιστεύτηκε, με την ψήφο του, τον σύντροφο Τάσο Χρονά για πολλά χρόνια να τον εκπροσωπεί στα όργανα της Τοπικής Διοίκησης. Το 2002 έως το 2010 ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Φθιώτιδας, απ’ το 2011 έως το 2014 και από το 2019 μέχρι σήμερα ως Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας, αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος Λαμίας (2015-2019) με τη Λαϊκή Συσπείρωση. Ενώ ακόμα έδωσε πολλές εκλογικές μάχες ως υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα.

Απ’ όποια θέση κι αν τον εμπιστεύθηκε το Κόμμα, ο σύντροφος Τάσος υπερασπίστηκε τα δίκια των εργαζόμενων, του λαού, υπηρέτησε με σταθερότητα την πολιτική του ΚΚΕ, υπερασπίστηκε τις θέσεις του με σθένος και συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προώθησή τους.

Αποτέλεσε παράδειγμα κομμουνιστή γιατρού που κατέκτησε δίκαια την εκτίμηση και το σεβασμό όχι μόνο των συνάδελφων του και των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου εργαζόταν για χρόνια, αλλά γενικότερα του λαού της Φθιώτιδας.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην σύζυγό του συντρόφισσα Χαρούλα, στα παιδιά του Σταυρούλα και Κριστιάνο και στον εγγονό του Βιτόριο».

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του".

