Εισαγγελική παρέμβαση για τον ξυλοδαρμό 15χρονης από συμμαθήτριες της

Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε καταγγελία που είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία μια 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μαθήτριες, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στην καταγγελία προέβησαν οι γονείς της ανήλικης, κάνοντας λόγο για δύο περιστατικά ξυλοδαρμού σε βάρος της κόρης τους -εκ των οποίων το ένα αναρτήθηκε στο TikTok- αλλά και συνεχές bullying που υφίσταται από ομάδα ανήλικων κοριτσιών, επειδή «είναι καλή μαθήτρια». Καταγγέλλουν δε, ότι απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές εκπαίδευσης αλλά περιορίστηκαν σε απλή επίπληξη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή προς την εισαγγελέα πρωτοδικών Παναγιώτα Γκίγκα να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να διερευνηθεί η καταγγελία και να εντοπιστούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν οι πράξεις τη απειλής, της σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της παράβασης καθήκοντος (συνδέεται με τους εκπαιδευτικούς που έγιναν αποδέκτες της καταγγελίας).

