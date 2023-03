Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

Πανικός επικράτησε σε σχολείο όταν ένας μαθητής έχασε το δάκτυλό του καθώς του το "έπιασε" η πόρτα.



Τον τρόμο βίωσε ένα 8χρονο παιδί στην Πολίχνη το πρωί της Τετάρτης, όταν ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο του χεριού του, μετά από ατύχημα που είχε στο σχολείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης. Ο 8χρονος βρισκόταν στην τουαλέτα του σχολείου. Η πόρτα έκλεισε απότομα και με δύναμη, «έπιασε» το χέρι του, με αποτέλεσμα ο ανήλικος μαθητής να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το δάχτυλό του.

Ο μικρός μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όμως το δάχτυλο ήταν αδύνατο να συγκολληθεί.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

