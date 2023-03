Αργολίδα

Ναύπακτος: Μπούκαρε σε ταχυφαγείο και πυροβόλησε

Συναγερμός στη Ναύπακτο, με άνδρα να μπαίνει με την καραμπίνα μέσα σε κατάστημα με κόσμο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Άνδρας μπήκε με κυνηγετικό όπλο μέσα σε ταχυφαγείο και πυροβόλησε στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην συνέχεια έφυγε με την αστυνομία να τον αναζητά.

Απο το περιστατικό κανείς δεν τραυματίστηκε

Σε λίγο περισσότερα...

Πηγή:nafpaktianews.gr

