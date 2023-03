Μαγνησία

Αλμυρός: Η υπόθεση Κοντούλη “ξαναζωντάνεψε” στο Εφετείο

Συγκλονίζει η υπόθεση της γυναίκας που εξαφανίστηκε, θεωρήθηκε νεκρή, καταδικάστηκε για το θάνατό της ένας άνδρας που κατηγορήθηκε και τώρα βρίσκεται ενώπιον του Εφετείου.

Στις 7 Απριλίου αναμένεται να αποφασίσει το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας σχετικά με το αν η Μαρία Κοντούλη, που κατοικούσε μέχρι το 2002 στην Αμαλιάπολη Αλμυρού, δολοφονήθηκε από έναν επιχειρηματία που καταδικάστηκε πρωτοδίκως για την υπόθεση σε κάθειρξη 15 ετών.

Η Μαρία Κοντούλη αγνοείται από το 2002 και το 2019, μετά από βούλευμά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, βρέθηκε κατηγορούμενος για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ένας 66χρονος σήμερα επιχειρηματίας του Αλμυρού. Ο ίδιος, σύμφωνα με το βούλευμα, αφού την σκότωσε «απέκρυψε επιμελώς το πτώμα της, σε άγνωστο σημείο, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να συγκαλύψει την εγκληματική πράξη του».

Σήμερα στο ΜΟΕ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί δολοφονίας και τόνισε ότι με την 70χρονη είχαν επαγγελματική σχέση και γνωρίζονταν αρκετά χρόνια πριν την εξαφάνιση της. Μάλιστα όπως τόνισε «ψάξαμε όλο τον κόσμο για την Κοντούλη» και πρόσθεσε σε ερώτηση της προέδρου αν υπάρχει ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον του για να τον βγάλουν ένοχο, πως δεν το γνωρίζει.

Στην αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας, πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου όπως και πρωτοδίκως έχοντας νωρίτερα αναλύσει τους λόγους για την πρόταση του. Όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος ενώ είχε διαπιστωθεί η εξαφάνιση της Μαρίας Κοντούλη προσπαθούσε να την εμφανίζει ως ζώσα και πρόσθεσε πως από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει κάπου η εμφάνιση της μετά το 2002. Επεσήμανε ότι από εκείνη τη χρονιά θεωρεί ότι η Μαρία Κοντούλη είναι νεκρή καθώς δεν υπάρχει κανέναν στοιχείο περί αντιθέτου εκτός από κάποιες μαρτυρίες.

Ο εισαγγελέας ολοκλήρωσε την αγόρευση του, τονίζοντας πως ο μόνος που θα είχε πραγματικό όφελος από το να μη συνεχίσει να ζει η Μαρία Κοντούλη είναι ο κατηγορούμενος και γι’ αυτό το δικαστήριο, όπως είπε, «δεν έχει άλλα περιθώρια από το να ανακηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο όπως ακριβώς κατηγορείται».

Με τη πρόταση του εισαγγελέα συντάχθηκε η Πολιτική Αγωγή η οποία στη δική της αγόρευση στάθηκε μεταξύ άλλων στην υπόθεση πλαστογραφίας αναφορικά με τα ακίνητα της 70χρονης, για την οποία είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ο κατηγορούμενος. Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος, ο κατηγορούμενος έκανε όλες τις ενέργειες για να φαίνεται ότι η Μαρία Κοντούλη ήταν ζωντανή μετά το 2002 για να προχωρήσουν οι αγοραπωλησίες ενώ τόνισε πως οι πλαστογραφίες ήταν «χοντροκομμένες» γιατί ο κατηγορούμενος «ήταν σίγουρος ότι δεν θα εμφανιστεί» η Μαρία Κοντούλη.

«Δεν είχε ανάγκη την περιουσία της Μαρίας Κοντούλη» τόνισαν στην δική τους αγόρευση οι δικηγόροι του κατηγορούμενου προσθέτοντας πως στην 70χρονη άνηκαν μόνο δύο ακίνητα τη στιγμή της εξαφάνισης της, το 2002. Ανέφεραν πως η δικογραφία σχηματίστηκε το 20-21 ώστε να μην παραγραφεί με το πέρας της 20ετίας και σημείωσαν πως η εισαγγελική αρχή στο Βόλο, έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο το 2019 για δύο λόγους: μετά την καταδίκη του κατηγορούμενου για το αδίκημα της πλαστογραφίας και την απόφαση περί αφάνειας της 70χρονης που εκδόθηκε το 2016. Η υπεράσπιση τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον κατηγορούμενο με τη δολοφονία της 70χρονης και πρόσθεσε πως θα είναι η πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά που κάποιος θα καταδικαστεί για δολοφονία χωρίς να έχει βρεθεί όχι μόνο το πτώμα αλλά και ο μηχανισμός του θανάτου παρά μόνο με το κίνητρο που ενδεχομένως να είχε ο κατηγορούμενος από τη δολοφονία της.

Με την ολοκλήρωση της αγόρευσης της υπεράσπισης, το δικαστήριο διέκοψε για τις 7 Απριλίου όπου και θα ανακοινώσει την απόφαση περί ενοχής ή όχι του κατηγορούμενου.

