Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μαθητής έπεσε από ύψος 6 μέτρων και τραυματίστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Πώς συνέβη το ατύχημα, για το οποίο διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε μαθητής το πρωί της Πέμπτης (30/3), όταν έπεσε στο κενό μετά από υποχώρηση περίφραξης στο σχολείο του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην αυλή του σχολείου, όταν υποχώρησε περίφραξη με πλέγμα που είχε ως αποτέλεσμα ο μαθητής να βρεθεί στο κενό από ύψος έξι μέτρων, χωρίς όμως να τραυματιστεί σοβαρά.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου παρέμεινε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.

Προκαταρκτική έρευνα - Τι λένε Σύλλογος Γονέων και Δήμος

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Εισαγγελέας για ατύχημα του 15χρονου μαθητή στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, ενώ στο πλαίσιο αυτής σχηματίστηκε δικογραφία κατά της διευθύντριας για την πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμο, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση του σχολείου και άλλους εκφράζοντας την ανησυχία του και ζητώντας την λήψη άμεσων μέτρων.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων χαρακτηρίζει «καταφανώς πρόχειρη και επικίνδυνη» την κατασκευή από πλέγμα, η οποία υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως κάγκελο το οποίο εμποδίζει την πτώση σε τάφρο έξι μέτρων.

«Το πλέγμα, έχοντας στερεωθεί εντελώς ακατάλληλα και πρόχειρα -κύριος οίδε πόσα χρόνια πριν- απλά υποχώρησε, και το παιδί έπεσε στο κενό! Από καθαρή τύχη, προσγειώθηκε αρχικά σε έναν αναβαθμό, στο μέσο του κενού και μετά, μάλλον με τα πόδια του, στο δάπεδο. Ήταν πολύ τυχερό και φαίνεται να απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό», αναφέρει στην ανακοίνωση και ζητά να γίνουν έλεγχοι ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις από τον Δήμο

Ο Δήμος Ιωαννιτών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε το ατύχημα που έγινε στο Πρότυπο Γυμνάσιο κινητοποιήθηκε άμεσα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος επικοινώνησαν με τη Διεύθυνση του σχολείου από την οποία δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για το συμβάν και στη συνέχεια με τους γονείς του μαθητή που νοσηλευόταν.

Σήμερα (30/3) από νωρίς το πρωί, συνεργεία από το εργοτάξιο του Δήμου, προχωρούν στην αποκατάσταση της περίφραξης στον αύλειο χώρο του σχολείου ενώ θα εξετάσουν τις δυνατότητες για καλύτερη και ασφαλέστερη λύση.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου με δήλωσή του εκφράζει τη λύπη του για το ατύχημα και την συμπαράστασή του στην οικογένεια του μαθητή στον οποίο εύχεται περαστικά.

«Οι σχολικές μονάδες, οι χώροι όπου καθημερινά βρίσκονται τα παιδιά μας, πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλους μας. Και για τον Δήμο αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Το προηγούμενο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις σε πολλές σχολικές μονάδες. Παράλληλα ο Δήμος κλήθηκε να καταβάλει μεγάλα ποσά για την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν σε ορισμένα συγκροτήματα, χρήματα που δεν περισσεύουν. Δεν προσπαθώ να βρω δικαιολογίες και στον βαθμό που αφορά τον Δήμο αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το ατύχημα που έγινε. Οφείλω όμως να επισημάνω την ανάγκη σεβασμού από όλους στους σχολικούς χώρους όπως και στους δημόσιους χώρους» σημειώνει στη δήλωσή του και κάνει γνωστό ότι θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση στα σχολεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ: Ποινική δίωξη στον Τραμπ για δωροδοκία πορνοστάρ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Σχηματάρι: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή