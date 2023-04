Ηράκλειο

Ηράκλειο: Καθάριζε το χωράφι του και έβαλε φωτιά

Για εμπρησμό από αμέλεια συνελήφθη ένας 63χρονος στο Ηράκλειο.

Τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι υπαλλήλους, επιχείρησαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή του οικισμού Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζιου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από αμέλεια 63χρονου κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών.

Ο 63 χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σχηματίστηκε σχετική δικογραφια, ενώ του επιβλήθηκε και το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο.

