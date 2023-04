Μαγνησία

Βόλος: Χτυπούσε το παιδί του με... ραβδί!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας έσυρε στα δικαστήρια την γυναίκα που έκανε καταγγελία, αφού είδε με τα μάτια της τον μικρό να σφαδάζει απο τα βάναυσα χτυπήματα.

Η παιδική κακοποίηση είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς αυξάνεται και τα γεγονότα που βλέπουν κάθε τόσο το φως δημοσιότητας, μας υπενθυμίζουν τι συμβαίνει, με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Κάθε φορά που με κάποια αφορμή το σκεφτόμαστε, αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος να υποψιαστούμε την παιδική κακοποίηση και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε το παιδί. Δυστυχώς η ιστορία αποδεικνύει πως καταγγέλλοντες βρίσκονται μπλεγμένοι με αγωγές και μηνύσεις, χωρίς κανείς να μπορεί να τους προστατέψει.

Μια γυναίκα στον Βόλο, είδε με τα μάτια της από το παράθυρό της, έναν πατέρα να χτυπά αλύπητα το παιδί του. Εκείνος απειλούσε πως θα «λιώσει» τον 11χρονο γιό του και το παιδί σφάδαζε από τα βάναυσα χτυπήματα με ένα ραβδί / κοντάρι. Η αποτρόπαια πράξη του πατέρα δεν εκδηλώθηκε ούτε στο υπόγειο του σπιτιού, ούτε μέσα σε κάποιο δωμάτιο όπου κανείς δεν θα άκουγε τις κραυγές του παιδιού, αλλά στο μπαλκόνι.

Οι περαστικοί σταμάτησαν και άκουγαν το παιδί να εκλιπαρεί τον πατέρα του να σταματήσει, ενώ η γειτόνισσα αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία. Μέχρι να εμφανιστεί το περιπολικό, το παιδί είχε τρέξει στην αυλή και ρωτούσε τρομαγμένο τον πατέρα του που το ακολούθησε εάν «θα συνεχίσει να το δέρνει». «Θα σε αφήσω χωρίς πόδια» ήταν η απάντηση, μπροστά σε περαστικούς και γείτονες που δεν έφευγαν μπροστά από το σπίτι, αλλά δεν έκαναν και καμία κίνηση για να προστατέψουν το ανήλικο.

Ολα όσα έζησε το παιδί στα χέρια του πατέρα του περιγράφονται στη δικογραφία, όπου κατηγορούμενος δεν είναι ο πατέρας, αλλά η γειτόνισσα. Ο πατέρας ενημερώθηκε για το πρόσωπο που κάλεσε την αστυνομία για να σωθεί το παιδί από τα χέρια του και κατέθεσε εναντίον της γειτόνισσάς του μήνυση και αγωγή.

Στο μεταξύ, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου που ενημερώθηκε πως ένα παιδί χτυπήθηκε με ραβδί, εμφανίστηκε στο σπίτι του κακοποιητή για κοινωνικό έλεγχο, ένα μήνα μετά το περιστατικό, όταν πλέον από το σώμα του παιδιού είχαν εξαφανιστεί οι μώλωπες, σύμφωνα τα στοιχεία στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σύντομα να εκδικαστεί η μήνυση, ενώ ο δικαστής που εκδίκασε την αγωγή του πατέρα την απέρριψε και πίστεψε πως το παιδί είχε κακοποιηθεί με βαναυσότητα από τον στοργικό γονέα του, ο οποίος διεκδικούσε για την τιμή και την υπόληψή του η οποία θίχτηκε ένα ποσό που ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Η γυναίκα που προσχώρησε στην καταγγελία, παρότι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα συρόμενη στα δικαστήρια, δεν έκανε «πίσω» ούτε για ένα λεπτό. Δεν απέσυρε ποτέ την καταγγελία της.

Πηγή: taxydromos.gr





Ειδήσεις σήμερα:

“Εδώ Τουρκία” με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου (βίντεο)

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Δημόσιο: Μπόνους παραγωγικότητας για 50000 υπαλλήλους