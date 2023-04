Χίος

Νεαρή οικιακή βοηθός έκλεψε δεκάδες χρυσές λίρες από ηλικιωμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη δύο γυναίκες, που έμαθαν για τον "κορβανά' του παππού, προσπάθησαν να του αρπάξουν χρυσές λίρες από το κομπόδεμα του.

Εξιχνιάστηκε, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, υπόθεση κλοπής μεγάλου αριθμού χρυσών λιρών από οικία ηλικιωμένου ημεδαπού στη Χίο.

Ταυτοποιήθηκαν τρεις Ελληνίδες, ηλικίας 27, 30 και 33 ετών, που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής (τετελεσμένη και σε απόπειρα) και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου μηνός, η 27χρονη αφαίρεσε από την οικία του ηλικιωμένου, όπου απασχολούταν περιστασιακά ως οικιακή βοηθός, περισσότερες από 80 χρυσές λίρες.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, η 27χρονη παρέδωσε στην 33χρονη έναντι ανταλλάγματος, 16 λίρες για προσωρινή φύλαξη και πούλησε μικρό αριθμό εκ του συνόλου των αφαιρεθέντων λιρών, σε άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων σε περιοχή της Αττικής.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διακριβώθηκε ότι, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα η 33χρονη και η 30χρονη, μετέβησαν από κοινού στην οικία του ηλικιωμένου και με τη μέθοδο της απασχόλησης αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να αφαιρέσουν τιμαλφή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “ILINA”: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κοκαΐνη: Σύλληψη ποδοσφαιριστή και επιχειρηματία με ποσότητα ναρκωτικών

Σκωτία – Νίκολα Στέρτζον: Η Πρωθυπουργός που παραιτήθηκε για τα “κουτσομπολιά”