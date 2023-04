Τρίκαλα

Τροχαίο - Τρίκαλα: Αυτοκίνητο τράκαρε... με άλογο (εικόνες)

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο.

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ένα άλογο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής

Tο περιστατικό σημειώθηκε στις 5.30 περίπου το πρωί sτον περιφερειακό του Ριζαριού, στο ύψος του Βιολογικού, όταν το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Το όχημα διαλύθηκε ωστόσο ο οδηγός είχε άγιο και δεν τραυματίστηκε.

Δυστυχώς, όμως το άλογο, το οποίο δεν ήταν τσιπαρισμένο και δεν είναι γνωστό σε ποιον άνηκε, σκοτώθηκε.

πηγή: trikalanews.gr

