Έβρος

Ορεστιάδα: Συνελήφθη στρατιωτικός για βιασμός ανηλίκου - Χειροπέδες και στον 14χρονο

Ανάστατη η Ορεστιάδα. Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης. Τι υποστήριξε ο στρατιωτικός που συνελήφθη.



Ένας 25χρονος στρατιωτικός συνελήφθη για βιασμό ανήλικου αγοριού στην Ορεστιάδα.



Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikos.gr, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο 25χρονος στους αστυνομικούς, συναντήθηκε με έναν νέο άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και αφού μετέβησαν σε αποθήκη του ΟΣΕ στην πόλη της Ορεστιάδας, προχώρησαν σε ερωτικές πράξεις.

Στη συνέχεια καθώς αποχωρούσε, εκείνος τον καταδίωξε και αφού τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα, αποπειράθηκε να του αρπάξει το κινητό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος προέκυψε ότι ήταν μόλις 14,5 ετών. Ο ανήλικος προσήχθη και επιβεβαίωσε όσα έγιναν.

Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος και των δύο και να συλληφθούν. Ο 25χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, ενώ ο 14χρονος κατηγορείται για απόπειρα ληστείας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τέλος, ο 25χρονος στρατιωτικός νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, φρουρούμενος.

