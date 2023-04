Ιωάννινα

Ιωάννινα - καταγγελία: Υπάλληλος ξενοδοχείου έκλεψε 5000 ευρώ από πελάτισσα

Ύστερα από έρευνα βρέθηκε η ύποπτη και τα χρήματα. Πώς φέρεται να έδρασε.



Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ κατηγορείται ότι αφαίρεσε από δωμάτιο πελάτισσας ξενοδοχείου, εργαζόμενη σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η κλοπή, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα 28-30 Μαρτίου, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων. Το χρηματικό ποσό βρέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα.

