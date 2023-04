Αχαΐα

Πάτρα: Ξυλοκόπησαν και πέταξαν μπογιές σε τρανς φοιτητή

Ο φοιτητής φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Τι υποστήριξε ο ίδιος.



Ο φοιτητής μπήκε στο στόχαστρο στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, με τους δράστες να τον ακινητοποιούν και να τον περικυκλώνουν. Τον χτύπησαν και στο τέλος του έριξαν μπογιές. Ο νεαρός τραυματίας έμεινε πεσμένος στο έδαφος και λίγη ώρα αργότερα απομακρύνθηκε. Οι περιγραφές του έχουν σηκώσει ένα κύμα οργής, με συμφοιτητές του, να ζητούν από τις Πρυτανικές Αρχές να γίνει έρευνα, ώστε οι δράστες να εντοπιστούν και να έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό ομοφοβικής επίθεσης με θύμα νεαρό φοιτητή σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πανεπιστήμιο Πατρών πριν από λίγες μέρες. Mάλιστα ήδη φοιτητές έχουν αντιδράσει, ενώ γυναίκες – μέλη συλλογικότητας στο Πανεπιστήμιο κρέμασαν πανό διαμαρτυρίας και προειδοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα φοιτητών επιτέθηκε σε νεαρό ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος και μάλιστα με τρόπο που θα πρέπει να προβληματίσει και τις πρυτανικές Αρχές. Όχι μόνο τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, αλλά του έριξαν και μπογιές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο νεαρός σφάδαζε από τους πόνους και τελικά οι «νταήδες» τον εγκατέλειψαν και απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Αγνωστο παραμένει αν υπεβλήθη μήνυση κατά συγκεκριμένων προσώπων ή αν ο νεαρός φοιτητής φοβούμενος τα χειρότερα και τυχόν νέες επιθέσεις (όπως συνήθως συμβαίνει) προτίμησε να μην κινήσει καμία διαδικασία.

ΣΥΡΙΖΑ: Η περίφημη «αριστεία» καταργεί την ισότητα και τον σεβασμό μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Η ακραία επίθεση που δέχθηκε τρανς φοιτητής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών από συμφοιτητές του, στον κατεξοχήν χώρο της δημοκρατίας, της συμπερίληψης και της ανεκτικότητας, δείχνει ότι ο πολιτισμός του φόβου και του φανατισμού αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια. Το μπούλινγκ και οι ξυλοδαρμοί άλλωστε, μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία και έξω από αυτά, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Αυτά τα περιστατικά βίας, σωματικής ή λεκτικής, μεταξύ νέων παιδιών που πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα, δείχνουν τις εκτεταμένες νοοτροπίες βίαιης περιθωριοποίησης για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού και ταξικού διαχωρισμού.

Η καταστολή ως μέσο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων είτε με την πανεπιστημιακή αστυνομία είτε με την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των μαθητών, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά εξοικειώνει τους νέους ανθρώπους στη βία. Οι νέοι άνθρωποι βιώνουν πολλαπλούς αποκλεισμούς και τεράστια αίσθηση ευαλωτότητας και ανασφάλειας, αποτέλεσμα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που επενδύει στο διχασμό της κοινωνίας και τροφοδοτεί το αίσθημα αδικίας.

Η περίφημη «αριστεία» καταργεί την ισότητα και τον σεβασμό μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, η κατάργηση των κοινωνικών επιστημών και των καλλιτεχνικών από τα σχολεία στερεί τη δυνατότητα οικειοποίησης των δημοκρατικών αξιών και το μοίρασμα μιας κουλτούρας κατανόησης του άλλου και του διαφορετικού.

Η καταπολέμηση της βίας σε σχολεία και πανεπιστήμια δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας, είναι εκπαίδευση εμπέδωσης της δημοκρατίας και πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης.





