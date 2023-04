Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Online απάτες με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Με προσχήματα όπως η πώληση αυτοκινήτων και η έκδοση δανείου, επιτήδειοι «έγδυσαν» τα ανυποψίαστα θύματα τους.

Οι έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Europol, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση πέντε περιπτώσεων απάτης.

Συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών αλλοδαπών, δύο αντρών ηλικίας 34 και 24 ετών, από Καμερούν και Γκαμπόν αντίστοιχα και μιας 73χρονης Ρουμάνας, οι οποίοι λειτουργώντας κατά μόνας και σε ισάριθμες περιπτώσεις, μέσω υπολογιστή και με τη μέθοδο “phising”, κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους συνολικά 18.600 ευρώ.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου, ο οποίος προσποιούμενος τον έμπορο αυτοκινήτων και με το πρόσχημα εισαγωγής επιβατικών οχημάτων από χώρα του εξωτερικού, κατάφερε να αποσπάσει 40.000 ευρώ από 67χρονο άντρα, χωρίς ουδέποτε να του παραδώσει τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, αλλά και χωρίς να του επιστρέψει ολόκληρο το προσυμφωνηθέν χρηματικό ποσό.

Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονης Πολωνής, καθώς με το πρόσχημα της διαδικτυακής έκδοσης δανείου, κατάφερε να αποσπάσει 5.000 ευρώ από 26χρονη, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

