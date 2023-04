Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για βιασμό 21χρονου σε δομή φιλοξενίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως δράστης καταγγέλθηκε 22χρονος, επίσης περιθαλπόμενος στη δομή ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε περιθαλπόμενος, 21 ετών, σε δομή φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη Θεσσαλονίκη. Ως δράστης καταγγέλθηκε 22χρονος, επίσης περιθαλπόμενος, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο 21χρονος μετέβη, συνοδεία ψυχολόγου της δομής, στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης - Συκεών.

Σε βάρος του 22χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητήθηκε, κατά πληροφορίες, να διεξαχθεί ξεχωριστή έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος των υπευθύνων της δομής, επειδή δεν αντιλήφθηκαν ή δεν απέτρεψαν το καταγγελλόμενο συμβάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη δομή ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού