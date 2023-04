Καβάλα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα - Στην εντατική η οδηγός

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο Παληού-Καβάλας.



To τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 14:00 στον δρόμο Παληού-Καβάλας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» επάνω σε κολόνα φωτισμού.





Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα «διπλώθηκε» γύρω από τον στύλο, με αποτέλεσμα η 22χρονη οδηγός, να εγκλωβιστεί σε αυτό βαριά τραυματισμένη, και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός γυναίκας χωρίς αισθήσεις από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Μπάτης στην Καβάλα. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 3, 2023





Η κοπέλα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί, οι ιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της και αποφάσισαν την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου βρίσκεται διασωληνωμένη.

Φωτογραφίες: proininews.gr

